غريميو سيجني المزيد من الاموال من برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

كشفت التقارير البرازيلية ان لاعب فريق ​برشلونة​ الجديد ارثر قد إستفاد منه ناديه الاسبق ​غريميو​ من الناحية المالية من خلال بنود إضافية في عقده.



وحسب التقارير ان العقد كان يضمن لغريميو الحصول على مليون يورو في حال خاض ارثر 10 مباريات مع برشلونة في موسمه الأول، ومليون يورو آخر في حال فاز ب​الدوري الإسباني​

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وهكذا قد حصّل الفريق هذه المبالغ كون الشروط قد تحققت.

يُذكر ان غريميو البرازيلي قد باع ارثر الى برشلونة في 2018 وعقدع يمتد الى عام 2024.

ويتبقى بندين في العقد، الأول يتعلق بالفوز بدوري الأبطال الاوروبي والبند الثاني المتعلق بتجديد العقد، وفي حال تحقق هذين البندين سيحصل غريميو على المزيد من الأموال.