شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يتطلع لكسر نحس المنتخبات العربية بنهائيات أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً.

وخسر منتخب المغرب نهائي النسخة الأولى التي أقيمت عام 2011 أمام الجابون بنتيجة 1 – 2، قبل أن يخسر منتخب الجزائر نهائي النسخة الثانية التي أقيمت عام 2015 أمام نيجيريا بالنتيجة ذاتها.

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وكان منتخب مصر تذوق طعم الانتصار فى المباريات الـ 4 التي خاضها في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً، حيث فاز على منتخبات مالي وغانا والكاميرون ضمن منافسات الدور الاول، قبل أن يتغلب على منتخب جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويتطلع منتخب مصر ليكون أول منتخب عربي في التاريخ يفوز ببطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً، بعدما حقق حلم الصعود لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020".