شكرا لقرائتكم فايلر يتعرف على فكر جاريدو من ثلاثى الأهلى قبل مواجهته فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى الوقوف على فكر الإسبانى كارولوس جاريدو المدير الفنى السابق للفريق الأحمر والحالى للنجم الساحلى، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتدرب ثلاثى الأهلى سعد سمير، وليد سليمان وحسام عاشور من قبل مع المدرب الأسبانى قبل رحيله عن صفوف الفريق فى عام 2015، بسبب تراجع النتائج رغم نجاحه فى التتويج مع الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويواصل الأهلى فى الوقت الحالى تدريباته استعداداته لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلى والذى تولى جاريدو مسئولية تدريبه مؤخراً، يوم 29 نوفمبر على استاد رادس فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يتعرف على فكر جاريدو من ثلاثى الأهلى قبل مواجهته فى دورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.