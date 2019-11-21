شكرا لقرائتكم أشعة جديدة على عضلة أجايى بالأهلى لحسم مصير مشاركته بالمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي والتي جاءت استعدادًا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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