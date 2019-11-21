شكرا لقرائتكم أشعة جديدة على عضلة أجايى بالأهلى لحسم مصير مشاركته بالمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى النيجيرى جونيور أجاي مهاجم الأهلي أشعة جديدة خلال الأيام المقبلة، قبل تحديد موقف عودته للتدريبات الجماعية، من أجل الاطمئنان على الإصابة في العضلة الضامة ، تجنباً لحدوث أي مضاعفات حال مشاركته قبل أن يكون جاهزاً بشكل كامل.

وتعرض جونيور أجاي لإجهاد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الاتصالات الودية، بعد أن أثبتت الأشعة الأولى التي أجراها سلامته، وخرج جونيور أجاي من المباراة للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي والتي جاءت استعدادًا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.