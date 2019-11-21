شكرا لقرائتكم طارق يحيى يجتمع بلاعبى الطلائع قبل مواجهة طنطا فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق أول فوز فى الدوري المصري حينما يلاقى نظيره طنطا، للتخلص من مراكز قاع المسابقة لاسيما أن المباراة ضمن مؤجلات الفريق بالمسابقة.

ويختتم عصر غد الجمعة طلائع الجيش استعداداته لمواجهة طنطا، حيث يعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تتوجه لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وانتظم الثنائى محمد بسام وكريم طارق لاعبا الفريق فى التدريبات الجماعية أمس الاربعاء بعد نهاية مهمتهم مع منتخب مصر بالتعادل فى مواجهتى كينيا وجزر القمر .

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على ستاد طنطا الرياضى .

ودخل الطلائع معسكرًا بالإسماعيلية لمدة 3 أيام، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى، اختتمه بمران فجر الثلاثاء على الرمل.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.