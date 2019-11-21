شكرا لقرائتكم البطل الأولمبي محمد إيهاب يحتفل بعيد ميلاده الـ30... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعد محمد إيهاب أحد أهم نجوم لعبة رفع الأثقال فى مصر لما حققه من انجازات على الصعيد الدولى .

ينتظر محمد ايهاب حل أزمة إيقاف الاتحاد المصرى بسبب المنشطات من اجل تحقيق حلم ذهبية اولمبياد طوكيو 2020 .

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نشر محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال مؤخرا تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر فى ظل أزمة الإيقاف الدولية قائلا : "إثنى عشر عاماً أرفع علم مصر فى المحافل الدولية ورغم المحن أكرمنى الله بالكثير فيها، وقولاً واحداً لن ألعب لدوله غير مصر مهما حدث.. متمسك بالأمل لآخر نفس لكن إن حانت لحظة النهاية فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطنى" .

كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.

وينتظر إيهاب الاستئناف عن قرار الإيقاف من أجل مشاركته فى إلى أولمبياد طوكيو 2020.