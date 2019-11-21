اخبار الرياضه

المصرى يواصل استعداداته لموقعة نواذيبو الموريتانى...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم المصرى يواصل استعداداته لموقعة نواذيبو الموريتانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة النادى المصرى الرسمية  عبر تويتر جانب من تدريبات فريقها صباح اليوم الخميس في إطار الاستعداد  لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها فى الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

 

وأتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي إجراءات قيد الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي ضمن قائمة الفريق بالنسخة السابعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح من حق الثنائي المشاركة في مباريات الفريق بالمجموعة الأولى والتي يستهلها بمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة المقرر إقامتها على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر المقبل.

 

من المقرر أن تشهد مباريات المصري المقبلة بالبطولة الكونفدرالية أيضًا مشاركة المهاجم الليبي الدولي مفتاح طقطق والذي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد رفض مشاركته مع المصري بالأدوار التمهيدية نتيجة لتأخر وصول بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

69bc582f-d8f3-44d3-9bc3-a202998722b1

 

 

Advertisements
73eaeef1-2f5b-425d-b65a-fdd68bfffced

 

 

365362cb-d37b-44de-a900-aebea3f65619

 

 

 

3c0471cb-05dd-4fbb-a6b1-8ed3b9a3cd8b

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يواصل استعداداته لموقعة نواذيبو الموريتانى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا