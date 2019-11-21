شكرا لقرائتكم المصرى يواصل استعداداته لموقعة نواذيبو الموريتانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة النادى المصرى الرسمية عبر تويتر جانب من تدريبات فريقها صباح اليوم الخميس في إطار الاستعداد لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها فى الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي إجراءات قيد الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي ضمن قائمة الفريق بالنسخة السابعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح من حق الثنائي المشاركة في مباريات الفريق بالمجموعة الأولى والتي يستهلها بمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة المقرر إقامتها على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر المقبل.

من المقرر أن تشهد مباريات المصري المقبلة بالبطولة الكونفدرالية أيضًا مشاركة المهاجم الليبي الدولي مفتاح طقطق والذي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد رفض مشاركته مع المصري بالأدوار التمهيدية نتيجة لتأخر وصول بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.