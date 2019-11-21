تقرير.. عودة جوارديولا إلى ألمانيا في عيون العالم بين الحلم القديم والانتقال الصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في أعقاب خسارة مانشستر سيتي على يد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي خرجت تقارير صحفية لتشير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي قد يرحل عن السيتزنز والعودة من جديد لقيادة بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

جوارديولا استطاع محليًا أن يفرض كلمته خاصة بعد موسم مميز قدمه السيتي عندما قاد الفريق للتتويج بالرباعية المحلية للمرة الأولى في تاريخ الأندية الإنجليزية، لكن على المستوى الأوروبي فالمسيرة توقفت عند دور الثمانية في آخر موسمين على يد ليفربول وتوتنهام.

- تعليق من بايرن

بعد تولي هربرت هاينر منصب رئاسة بايرن ميونيخ، علّق رئيس النادي البافاري على عودة جوارديولا لقيادة الفريق الأحمر من جديد، ليرد قائلاً :"بيب مدرب رائع لكنه يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي، من حيث المبدأ نحن نريد المدرب الأفضل ليتولى تدريب بايرن ميونيخ".

وبعيدًا عن تصريحات رئيس بايرن ميونيخ إلا أن التقارير في ألمانيا وتحديدًا صحيفة "بيلد" أكدت أن زوجة جوارديولا ترغب في العودة لألمانيا من جديد، كاشفة أن المدرب الإسباني لا يزال يحتفظ بمنزله في ميونيخ.

- عودته صعبة

يرى ستيفان كومبرجر الصحفي الذي يعمل في قناة "سبورت 1" أن عودة بيب جوارديولا لميونيخ تعد صعبة وفقًا للمؤشرات الحالية.

وأضاف ستيفان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"فرصة عودة جوارديولا لميونيخ صعبة نظرًا للسياسة التي تتبعها الإدارة البافارية في الوقت الحالي من خلال استقدام المدربين".

وحول المدرب الجديد الذي ينوي بايرن التعاقد معه كشف :"إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق آياكس الهولندي يعد أبرز المرشحين لخلافة بايرن في الموسم المقبل خاصة أنه مدرسته مثل جوارديولا فهو يعتمد على الكرة الهجومية".

وواصل :"آياكس وبايرن لن يضعا أي عقبات في طريقه لقيادة الفريق الألماني، وإذا فشل استقدامه فسيكون توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مرشحًا إذا رحل عن باريس سان جيرمان وعدم تتويجه بدوري الأبطال".

وأشار الصحفي الألماني في ختام تصريحاته إلى أن تفكير جوارديولا حاليًا هو قيادة منتخب وطني بعد العمل في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

- الحلم القديم

في حوار قديم أجراه بيب جوارديولا مع الأرجنتيني خورخي فالدانو، لاعب ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق، بقناة "موفيستار تي.في" التليفزيونية، أعلن المدرب الإسباني أنه يرغب في تدريب منتخب إذا أتيحت له الفرصة.

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الحوار الذي أجري في العام الماضي أكد فيه جوارديولا رغبته في تدريب أحد المنتخبات خلال مسيرته، دون الكشف عن هوية منتخب بعينه يود تدريبه.

- البقاء أو الرحيل لإيطاليا

يرى أنتوني هاي الصحفي الذي يعمل بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيب جوارديولا لن يغادر إنجلترا بعد نهاية الموسم لأنه يربتط بعقد مع السيتي حتى عام 2021.

وأضاف أنتوني في تصريحات لـ"الخليج 365" :"بيب سعيد مع السيتي، وإذا غادر إنجلترا ستكون وجهته المقبلة إيطاليا بعدما عمل في إسبانيا وألمانيا بجانب إنجلترا".

وتابع :"مستقبل جوارديولا هو تدريب منتخب وطني أو الرحيل لإيطاليا خاصة أنه سبق ولعب في الدوري الإيطالي مع فريقي روما وبريشيا فهو يعرف الأجواء واللغة هناك".

- جوارديولا ضمن قائمة ثلاثية

مارتن شنايدر الصحفي بصحيفة "بيلد" الألمانية، أكد أن بيب جوارديولا ضمن قائمة ثلاثية لقيادة بايرن ميونيخ في الموسم المقبل خاصة بعد تولي هربرت هاينر رئاسة النادي البافاري.

الصحفي الألماني قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن جوارديولا كان على علاقة جيدة مع أولي هونيس الرئيس السابق للنادي بجانب اللاعبين أمثال مانويل نوير وجوشوا كيميتش.

وتابع :"عودة جوارديولا إلى ميونيخ قد يكون محتمل رغم أنه لم يكن سعيدًا في تجربته السابقة، لكن أعتقد أن حديث الرئيس الجديد للبايرن عن بيب قد يفتح الباب".

وأنهى :"بيب في منافسة مع الثنائي توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان وإريك تين هاج مدرب آياكس الحالي".

- لن يغادر

أوضح الصحفي بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بن جاكوبس أن جوارديولا من الصعب رحيله عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الصحفي والذي يعمل أيضًا في شبكة "ESPN" الأمريكية أن جوارديولا يرغب في خوض تحد جديد إذا ما أراد الرحيل عن السيتي، لكن انتقاله وعودته للبايرن من الصعب حدوثها.