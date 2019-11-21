"نريد انطلاقة قوية".. كيف علّق جاريدو على مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي، أن مواجهة الأهلي تعد كلاسيكو عربي أفريقي.

وأضاف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية :"نريد انطلاقة قوية في المسابقة الأفريقية قبل مباراة بلاتينوم الزيمبابوي".

وأكمل جاريدو تصريحاته :"أمامنا مباراة قبل مواجهة الأهلي نريد التفكير بها، تركيزنا الآن ليست على المباراة الأفريقية".

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ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الأفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري.

ويستضيف النجم نظيره الأهلي على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.