تقارير إعلامية: كريستيانو رونالدو تزوج سرا برفيقته جورجينا في بلد عربي

أكدت العديد من التقارير الإسبانية، يوم الأربعاء، التكهنات بشأن زواج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريغز سرا خلال الفترة الماضية.



وأشارت التقارير إلى، أن رونالدو تزوج بجورجينا خلال إجازته بالمغرب في مايو / أيار الماضي، حيث أكد مصدر مقرب منه أنه أبقى الأمر طي الكتمان، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأكدت الصحيفة أن رونالدو نقل بعض ممتلكاته إلى جورجينا كما أنه منحها حق التصرف فيها، بعدما كان كل شيء تحت تصرف والدته.



جورجينا "25 عاما"، قالت في فبراير / شباط الماضي، بأنها تحب أن تصبح زوجة رونالدو "34 عاما"، لكنها نفت في الوقت ذاته التكهنات بشأن خطبتهما.



وأضافت أنه، "لم يطلب يدها للزواج بعد"، مشيرة إلى أن، "كل رفيقين يرغبان حقا في أن تنتهي قصتهما بالزواج... وشخصيا أحب ذلك".

