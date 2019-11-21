رياضة | خبر سار لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم، خبرا سارا لجماهير الزمالك، بعدما كشف عن أخر تطورات حالة الدولي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفارس الأبيض.

وأكد طبيب نسور قرطاج، أن حالة ساسي لا تدعو للقلق، وأن اللاعب سيعود قريبا للمشاركة مع فريقه.

وأشار الشملي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سوبر تايم عبر قناة تايم سبورتس، إلى إن إصابة فرجاني ساسي لن تتجاوز الـ 10 أيام قبل العودة للملاعب.

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وتابع، أن لا توجد أي مشكلة لتواجد ساسي مع الزمالك خلال مواجهة الفريق المقبلة في الدوري المصري.

وكان ساسي شارك في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية حيث استطاع لاعب الزمالك أن يصنع هدفًا في المباراة الأولى رفقة منتخب "نسور قرطاج".

ويستعد الزمالك لاستنئاف مسابقة الدوري من خلال مواجهة إنبي مساء الإثنين المقبل ضمن الأسبوع السادس، وعلى المستوى القاري، يواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي بنهاية الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.