رياضة | مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عزم مسئولو يوفنتوس الإيطالي إجراء صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة الإسباني خلال يناير المقبل.

وذكرت صحيفة ‘‘كوريري ديلو سبورت‘‘ الإيطالية، أن البيانكونيري على استعداد لإقحام نجمه الألماني إيمري تشان في عملية ضم إيفان راكيتيتش من برشلونة في شهر يناير المقبل.

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وكان راكيتيتش، قد أكد أنه غير راضي عن موقفه في برشلونة ويعمل على إيجاد حلول، حيث أنه في الوقت الحالي، خاصة أنه لم يعد ضمن الخيارات الأساسية المتاحة لفالفيردي مدرب البلوجرانا، ولايزال يثق النجم الكرواتي في قدرته على لتقديم أفضل ما لديه في برشلونة أو في أي مكان آخر.

وكان عدد من عمالقة أوروبا قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب الكرواتي، ولكن راكيتيتش كان واضحًا جدًا بشأن ما هي وجهته المقبلة في حال رحيله عن برشلونة، حيث يريد الكرواتي الذهاب إلى يوفنتوس ورفض بالفعل عدة عروض من إنجلترا من أجل الذهاب إلى السيدة العجوز هذا الشتاء.

وأكدت التقارير الإيطالية، أن راكيتيتش يمكن أن ينتقل إلى يوفنتوس في يناير ضمن صفقة تبادلية مثيرة بنقل إيمري تشان إلى الكامب نو.