رياضة | بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد منتخب مصر الاولمبى إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية كاسحة فى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليكون رفقاء رمضان صبحي ضمن الثلاثى الممثل للقارة السمراء فى المحفل العالمى الكبير ويضرب موعد مع منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية والذي صعد على حساب المنتخب الغاني بعد الفوز عليه بركلات الترجيح .

موقف رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

وبعد صعود المنتخب المصري حامت الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي مع المنتخب وذلك لتخطيه السن القانوني أثناء فاعليات البطولة في يوليو 2020، ولكن لوائح البطولة تكشف أن موقف اللاعب سليم 100% حيث تنص المادة 13 من اللائحة الخاصة بالأولمبياد على الآتي:- Advertisements

"يسمح لأى لاعب تجاوز سن الـ23 المشاركة في البطولة ، حال إذا ما كان شارك في التصفيات المؤهلة وهذا ما ينطبق على رباعى المنتخب الوطنى رمضان صبحى، بيكهام، محمد صادق وناصر ماهر الذين تعد مشاركاتهم في البطولة قانوينة رغم تجاوزهم سن 23 مع انطلاق المنافسات" .

رمضان صبحي يقترب من جائزة الأفضل في بطولة أمم أفريقيا

وقدم رمضان صبحي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر ومؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بشكل مميز وهو أحد لاعبي المنتخب المصري وقائد الفريق، وساهم فى صعود المنتخب الأولمبي بقوة للصعود للمباراة النهائية وتجقيق حلم الجيل وهو الوصول لطوكيو.