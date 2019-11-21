رياضة | ميدو يتحدث عن نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يتحدث عن نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسام "ميدو"، مدرب فريق مصر المقاصة ولاعب نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق، عن قلقه على فريق الهلال السعودي ضد وأوراوا وطالب الفريق السعودي بتوخي الحذر من العديد من النقاط قبل وأثناء المواجهة .

ميدو يحلل مباراة الهلال وأوراوا

وقال ميدو في تصريحات صحفية ، قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة بين الهلال وأوراوا في إياب الدور النهائي لبطولة لدوري أبطال آسيا: أحذر الهلال من السرعات العالية التي يتمتع بها فريق أوراوا ريد الياباني، وإلا قد يواجه نفس سيناريو مباراة إياب نصف النهائي عندما خسر من السد القطري، فالمباراة ليست بالسهلة، مواجهة صعبة جدًا. يجب أن تكون أحداث نصف نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري درس لكل لاعب من لاعبي الهلال”.

وأضاف “أتمني التوفيق للهلال ، لانه يستحق أن بكون بطلاً لآسيا هذا العام، لامتلاكه الكثير من اللاعبين الكبار مع مدير فني مميز، وأظن أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية ساعد الهلال على التقدم نحو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، وإن كان القرار ظلم اللاعب المحلي، لكنه ارتقى بمستوى الدوري السعودي”.

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موعد مباراة الهلال وأوراوا

وتقام المباراة على ملعب “سايتاما” باليابان، في إياب نهائي البطولة الآسيوية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من مساء الأحد بتوقيت مكة المكة، السابعة مساءً بتوقيت اليابان، وسيتم إذاعتها عبر شاشة “بي إن سبورت 1”.

نتيجة مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا

وقاد كاريلو الهلال لخطف فوزاً صعباً على أوراوا بهدف نظيف، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019، بالمباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ“محيط الرعب”.