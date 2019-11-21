رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019.. مشاهدة مواجهات كأس مصر بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019.. مشاهدة مواجهات كأس مصر بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعض المباريات الهامة اليوم الخميس 21 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة بتروجيت ضد سبورتنج في كأس مصر، نظرًا لتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك مشاركة المنتخب الأول في تصفيات الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:

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جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور التمهيدي الثالث"

بتروجيت ضد سبورتنج، تقام المباراة في تمام 1:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و12:45 مساءًا بتوقيت تونس، و11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش.

الجزيرة بالضبعة ضد السنبلاوين، تقام المباراة في تمام 1:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و12:45 مساءًا بتوقيت تونس، و11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش.