رياضة | 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بالتأهل للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بالتأهل للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يحسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفه ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وتأهله للدور النهائي.



مكاسب عديدة لمنتخب مصر الأولمبي وحقق منتخب مصر الأولمبي تحت قياده مدربه شوقي غريب العديد من المكاسب عقب التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وحجز مقعده في ألمبياد طوكيو 2020.

5 مكاسب لمنتخب مصر الأولمبي عقب التأهل للأولمبياد

ويستعرض موقع "الخليج 365" المكاسب الخمسة لمنتخب مصر عقب التأهل للأولمبياد كالآتي:

1- مصالحة الجماهير استطاع لاعبو منتخب مصر الأولمبي مصالحة الجماهير المصرية بالوصول إلى أولمبياد عقب حالة اليأس التي سيطرة على الجماهير بسبب نتائج المنتخب الأول المخيبة للآمال.

2- تحقيق رقم عالمي على مستوى كرة القدم وبسبب نتائج منتخب مصر الأولمبي المشرفة تمكنا من تحقيق رقم عالمي كأول مباراة تحت 23 عام في تاريخ كرة القدم يحضرها قرابة 70 ألف متفرج. Advertisements

3- ظهور مواهب جديدة على الساحة وظهرت مواهب جديدة شابة في ساحة كرة القدم في مصر بسبب تألقهم مع المنتخب الأولمبي أمثال مصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي وأسامة جلال.

4- تمجيد الجماهير لشوقي غريب وبعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 كسب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب حب وثقة الجماهير بشكل كبير جدا بعد أن كان يواجه العديد من الانتقادات.

5- إعطاء حافز إلى لاعبي المنتخب وبعد فرحة الجماهير لمنتخب مصر الأولمبي وتحفيزهم سيكسب اللاعبين ثقة الجماهير بشكل كبير جدا وسيحرصوا على بذل أقصى جهدهم سواء في نهائي أمم إفريقيا أو في أولمبياد طوكيو للحفاظ هلى ثقة الجماهير بهم.