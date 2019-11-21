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شكرا لقرائتكم المصري يحضر لعموميته العادية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الجدير بالذكر أن الجميعة العمومية للنادي ستنعقد في الثلاثين من نوفمبر المقبل وسيتم خلالها النظر فى جدول الاعمال الأتي :ــــــ
• التصديق على المحضر السابق فى حالة إعتماده من اللجنة الإستشارية باللجنة الأوليمبية قبل تاريخ الإنعقاد .
• أعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 2019/6/30.. وعرض خطة النشاط المقترحة.
• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30.
• عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2019/7/1 حتى 2020/6/30.
• الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات .
• ما يستجد من أعمال منها ( مقترحات الاعضاء العاملين المسبقة ــــ مايخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع ) وأي أعمال أخرى.
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