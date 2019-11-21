شكرا لقرائتكم المصري يحضر لعموميته العادية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقامت إدارة المصري بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية المقبلة والبالغ عددهم نحو 6300 عضواً ، كما تمت الإعلان كذلك عن الميزانية العمومية للنادي المصرى خلال الفترة من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30 .

الجدير بالذكر أن الجميعة العمومية للنادي ستنعقد في الثلاثين من نوفمبر المقبل وسيتم خلالها النظر فى جدول الاعمال الأتي :ــــــ

• التصديق على المحضر السابق فى حالة إعتماده من اللجنة الإستشارية باللجنة الأوليمبية قبل تاريخ الإنعقاد .

• أعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 2019/6/30.. وعرض خطة النشاط المقترحة.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2019/7/1 حتى 2020/6/30.

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• الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات .

• ما يستجد من أعمال منها ( مقترحات الاعضاء العاملين المسبقة ــــ مايخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع ) وأي أعمال أخرى.