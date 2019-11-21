شكرا لقرائتكم أبو اليزيد جاهز لتدعيم دفاع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف :”اللاعب خضع لبرنامج تأهيلى مكثف وسيشارك بالتدريبات الجماعية اعتبارا من اليوم وبات موقف لحاقه بالمباراة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش”.
وتعرض إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلى، للإصابة بشد خفيف فى الخلفية، والتى على إثرها لم يستطع استكمال مران فريقه الاثنين الماضى.
وبسؤاله عن موقف محمد بيومى أجاب قائلا :”اللاعب يعانى من إصابة قديمه بالعضلة الامامية تم خضوعه للاشعة والاطمئنان على مدى تماثله للشفاء”.
وأتم حديثه :”اللاعب أيضا أصبح جاهزا للمباراة ومشاركته رؤية فنية”
ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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