شكرا لقرائتكم أبو اليزيد جاهز لتدعيم دفاع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى أن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الدراويش بات جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تماثله للشفاء من الإجهاد فى العضلة الضامة.

وأضاف :”اللاعب خضع لبرنامج تأهيلى مكثف وسيشارك بالتدريبات الجماعية اعتبارا من اليوم وبات موقف لحاقه بالمباراة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش”.

وينتظم اليوم الخميس، ابراهيم ابو اليزيد فى تدريبات ناديه بعد التعافى من الاصابة ، وقرر ميودراج المدير الفنى للدراويش استبعاد اللاعب من رحلة الامارات المقرر لها فجر السبت المقبل لمواجهة الجزيرة الاماراتى.

وتعرض إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلى، للإصابة بشد خفيف فى الخلفية، والتى على إثرها لم يستطع استكمال مران فريقه الاثنين الماضى.

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وبسؤاله عن موقف محمد بيومى أجاب قائلا :”اللاعب يعانى من إصابة قديمه بالعضلة الامامية تم خضوعه للاشعة والاطمئنان على مدى تماثله للشفاء”.

وأتم حديثه :”اللاعب أيضا أصبح جاهزا للمباراة ومشاركته رؤية فنية”

ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.