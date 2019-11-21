شكرا لقرائتكم "فاضل على الحلم خطوة" .. شوقي غريب يستدعي القوة الضاربة لحسم لمواجهة كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شعار " فاضل على الحلم خطوة " داخل معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار فى الثامنة مساء غداً باستاد القاهرة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر ، حيث طلب غريب من اللاعبين إغلاق ملف الإحتفال بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز مساء الثلاثاء على جنوب أفريقيا 3 / 0 أحرزهم رمضان صبحي هدف و عبدالرحمن مجدي هدفين.

وطلب شوقى غريب فى جلساته المتكررة مع اللاعبين ضرورة مواصلة إسعاد الشعب المصري و إنهاء البطولة بالتتويج باللقب لأن البطولة مقامة على الأراضي المصرية إلى جانب أنه تتويج و خير ختام للرد على المشككين فى بداية البطولة بعدم تأهل الفراعنة للاوليمبياد و الخروج مبكراً من دور المجموعات ، و أكد لهم أن الفرحة ستكون كبيرة من قبل الجماهير التى ستملأ جنبات استاد القاهرة غداً الجمعة بأعداد كبيرة ، وهو ما وعده اللاعبين بتحقيقه و التأكيد على أن الجيل الحالي قادر على إعادة البطولات للفراعنة مجدداً و إسعاد الشعب المصري بعد إخفاق المنتخب الأول فى بطولة أمم أفريقيا للكبار و الخروج من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا