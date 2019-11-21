شكرا لقرائتكم الاهلي يرصد 2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في صفقات الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار مبدئياً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل الأمثل، لاستكمال الموسم والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي ، وينوي مسئولو القلعة الحمراء ضم مهاجم مُتميز لتلبية إحتياجات المدير الفني رينيه فايلر الذى أوصى بتدعيم هذا المركز على وجه التحديد والسرعة.

وتلقى النادي الأهلي العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، إلا أن فايلر أوصى بالتعاقد مع مهاجمين بعينهم تابعهم خلال عمله فى الدورى السويسرى قبل تعاقده مع الأهلى، منهم الثنائى النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والأنجولى أفيميكو بولولو مهاجم بازل السويسرى، وتعكف الإدارة الحمراء حالياً على متابعتهما بدقة لاختيار أحدهما لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

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ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مبدئية مع الناديين السويسريين لبحث مطالبهما للاستغناء عن المهاجمين المميزين قبل الاستقرار على أحدهما، وهو ما سيتوقف على القيمة المادية المطلوبة، وإن كان ايليكى هو الأقرب، وسيكون التعاقد مع احدهما على حساب واحد من الخماسى الأجنبى المقيد بقائمة الفريق الأحمر، وان كان الأقرب للرحيل هو الأنجولي جيرالدو بعد خروجه من حسابات فايلر.