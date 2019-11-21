جدول مباريات اليوم الخميس 21-11-2019

لا أحد يترقب ما سيحدث في مباريات اليوم الخميس أو في مباريات يوم غد الجمعة بكل تأكيد..عشاق كرة القدم في حالة هدوء قبل هبوب العاصفة الحقيقية يوم السبت.
الجميع ينتظر جديد جوزيه مورينيو يوم السبت المقبل، في افتتاح الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، بعد عودته إلى عالم التدريب من بوابة توتنهام هوتسبير.
مورينيو بدأ عمله بسرعة بالإشراف على تدريبات توتنهام هوتسبير يوم أمس الاربعاء بعد توقيعه على عقد رسمي حتى عام 2024، لخلاف ماوريسيو بوتشيتينو الذي ظل على مقعد تدريب السبيرس لحوالي 6 سنوات منذ رحيله عن ساوثامبتون.
وسيلعب توتنهام على ملعب لندن الأولمبي أمام وست هام في افتتاح الجولة القادمة من البريميرليج.
لكن كما عودكم الخليج 365، لا بد أن نخبركم بمواعيد مباريات اليوم في هذا العرض الخاص والمختصر من صباح كل يوم.
لن تكون هناك مباريات كبيرة وقوية مُنتظرة، مباراة في الدوري السوداني الممتاز، وأخرى في كأس مصر سيعود فيها فريق بتروجيت للظهور بعد أن هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الثانية “المظاليم”.
إليكم جدول جميع مباريات اليوم الخميس 21-11-2019
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المباراة
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موعد المباراة
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المناسبة
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الخرطوم الوطني – الشرطة القضارف
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الساعة 19:00بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش
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الدوري السوداني الممتاز
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حطين – الباطن
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الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية،15:15 بتوقيت جرينيتش
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دوري الأمين محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي
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إيبوستش تاون – كولشيستر
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الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
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الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عاماً
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بتروجيت – سبورتنج
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الساعة 13:45 بتوقيت مصر،14:45 بتوقيت السعودية،11:45 بتوقيت جرينيتش
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كأس مصر، الدور التمهيدي الثالث
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