رياضة | مكتشف رمضان صبحي يتحدث عن كواليس إنضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتشف رمضان صبحي يتحدث عن كواليس إنضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مكتشف رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول والأولمبي، على تألق اللاعب اللافت في الفترة الأخيرة، وعن كواليس بزوغ نجم صبحي .

وصرح محمود نصر المدرب الذي أشرف على تدريب نجم الأهلي الشاب بمركز شباب أرض اللواء في بداية مسيرته، عبر قناة أون سبورت : "رمضان بدأ اللعب معنا ببلوغه 6 سنوات ونصف، وبدا موهوبا ويتسم بالقوة البدنية عن أقرانه لذا تم الاعتماد عليه في مرحلة سنية أكبر لعدم وجود مباريات لفئته العمرية".

وكانت دورة رمضانية وراء انضمام رمضان صبحي للأهلي، وارتدى أول قميص له اقتداء بقناص الأهلي آنذاك عماد متعب، ويجيد أيضا اللعب في مركز استثنائي للغاية، على حسب قول مكتشف نجم النادي الأهلي حالياً.

وواصل نصر حديثه: "كان رمضان متخوفا جداً من اللعب في أول مباراة ضد فريق الصيد، ثم لفت برفقة بعض زملائه في نفس السن أنظار مدربي ناديي مزارع دينا ونادي الترسانة، وكان كل من يعرف سنه يصاب بالدهشة بما يقدمه اللاعب".

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وأردف محمود نصر: "عندما سألني أحد مدرب مزارع دينا عنه، قال لي هذا الولد يجب أن يلعب للأهلي، مكانه ليس هنا، وبالفعل تواصل مع بدر رجب الذي طالبنا بإحضار رمضان صبحي لاختباره خلال تواجده في دورة رمضانية بمنطقة الطالبية".

وأكمل مدرب مركز شباب منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة: "لقد انضم رمضان صبحي للأهلي يوم الاثنين ولعب أول مباراة يوم الجمعة ضد هليوبوليس رفقة الفريق الأحمر".

وتطرق مكتشف رمضان صبحي للحديث عن أول رقم إرتداه اللاعب في الأهلي قائلاً: "لقد قال لي رمضان أن بدر رجب طالبه بالحصول على زي كامل، وكان أمامه الأرقام 9 و10 و11، وهو اختار الرقم 9 وعندما سألته لماذا هذا الرقم بالتحدديد، ولما ليس الرقم 10، أجابني أن رقم 9 هو رقم متعب، وهو قدوته ويحب الرقم تيمناً بعماد متعب".

وأتم محمود نصر تصريحاته، بالإشارة إلى إجادة رمضان صبحي اللعب كحارس مرمى أيضاً وهو ما صدم الجميع في الاستوديو بقناة أون.

وساهم رمضان صبحي بشكل كبير في صعود المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها في اليابان، والوصول إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تحتضنها نصر، أمام ساحل العاج غداً الجمعه.