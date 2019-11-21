رياضة | لاعب اتلتيكو مدريد و مدافع نابولي يدخلان حسابات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب اتلتيكو مدريد و مدافع نابولي يدخلان حسابات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اسبانية عن نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز الدخول في مفاوضات لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي واللاعب الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



حيث قال موقع ديفنسا سنترال الإسباني إن البرتغالي جواو فيليكس جناح أتلتيكو مدريد غير سعيد في صفوف الروخي بلانكوس ويفكر في مغادرة الفريق بالفترة المقبلة وأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع خورخي مينديز، وكيل أعمال جواو فيليكس من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.