رياضة | 4 وجهات محتملة لبوكيتينيو بعد الإقالة من تدريب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 وجهات محتملة لبوكيتينيو بعد الإقالة من تدريب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب نهاية فترة مارويسيو بوكيتينو مع توتنهام أمس الثلاثاء وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه من أجل قيادة الفريق اللندني، ارتبط اسم بوكيتينو مباشرة بتدريب العديد من أندية النخبة في أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أول الأسماء التي تم طرحها مباشرة، حيث سيشكل خبر إقالة بوكيتينو ضغطًا كبيرًا على النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وأشارت التقارير العالمية إلى أن إدارة مانشستر أعربت عن تمسكها بالمدير الفني النرويجي ولكن إدارة الشياطين الحمر ترغب في استعادة أيام أمجادها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت التقارير أن بوكيتينو نال إعجاب كبير من قبل إدارة المان يونايتد ومع اليونايتد سيتمكن من تحقيق أمنيته بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم.

وألمحت بعض التقارير أن ريال مدريد لا يجد أي مشكلة في إقالة وتعيين المدربين، حيث الملكي للتعاقد مع بوكيتينو في وقت سابق من هذا العام قبل عودة زين الدين زيدان مرة أخرى الذي لم يحقق الطفرة الكبيرة للفريق وحقق الفريق نتائج متذبذبة قبل أن تتحسن العروض في الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن بوكيتينو صرح من قبل بأنه يحب كثيرًا فكرة العودة إلى إسبانيا بعد أن درب إسبانيول من قبل.

وعلى صعيد آخر، يقدم بلريس سان جيرمان نتائج مميزة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا إلا أنَّ سيطرة الفريق على فرنسا بات أمر شبه محسوم منذ سنوات ويبقى الهدف هو نقل البطولات للصعيد الأوروبي.

وأشارت التقارير إلى أنه بعد أن حول بوكيتينو توتنهام لواحد من أقوى الفرق أوروبيًا ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال فقد يفكر سان جيرمان في التعاقد معه.

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وألمحت التقارير أنه هناك بعض الشكوك من إدارة الفريق الفرنسي تجاه مدرب الفريق الألماني توماس توخيل عقب الخروج من دوري الأبطال الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد.

وعلى جانب آخر، وبعد إقالة نيكو كوفاتش تولي هانز فليك المهمة الفنية للعملاق البافاري بشكل مؤقت، حيث أن إدارة بايرن ميونيخ تبحث عن اسم كبير لبداية مشروع جديد معه ويعتبر توقيت إقالة بوكيتينو مثالي بالنسبة لبايرن ميونيخ الذي يمتلك في قائمته مجموعة من المواهب الشابة بإمكان بوكيتينو تحقيق النجاحات معها.

وتعرض توتنهام الإنجليزي لانتقادات حادة بالأمس على خلفية قراره بإقالة ماوريسيو بوكيتينو المدير ابفني للفريق عقب 6 أشهر من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أكد النقاد أن النادي كان يجب أن يمنحه المزيد من الوقت لتحسين النتائج.

ويحتل توتنهام المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة في موقف دفع رئيس النادي دانييل ليفي إلى اتخاذ القرار الأصعب بالانفصال عن المدرب الأرجنتيني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن جوزيه مورينيو وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع توتنهام وسط تكهنات بحسم الصفقة.

وقاد بوكيتينو توتنهام للتأهل لدوري الأبطال 4 مرات متتالية رغم امتلاك ميزانية محدودة نسبياً، وقال مهاجم توتنهام جاري لينكر أن النادي سيواجه صعوبة في إيجاد البديل المناسب.

وكتب لينيكر على تويتر: "ساعد النادي على المنافسة بشكل أفضل من قوته على مدار سنوات، بالتوفيق في إيجاد بديل أفضل، وهو الشيء الذي لن يحدث".

كما انتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر توقيت الإقالة، حيث قال: "بوكيتينو كان يستحق المزيد من الوقت".