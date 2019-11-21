رياضة | تقارير.. ريال مدريد يصارع برشلونة على ضم مدافع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يصارع برشلونة على ضم مدافع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت العديد من التقارير الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز ترغب في ضم اللاعب شكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة إلي نادي برشلونة الاسباني.

وذكر احد المقربين من اللاعب الدولي الصربي للصحف الاسباني انه يؤمن أن فريق ريال مدريد قد يكون الأقرب لضم اللاعب على حساب نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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واضاف المصدر:" في الوقت الحالي أصبح ريال مدريد الإسباني أقرب للتوصل لاتفاق مع إدارة الإنتر لأنهم يريدون ويحتاجون اللاعب أكثر من برشلونة لتعزيز خط الدفاع بديل من راموس وفاران، هذا قد يفسر التواصل بين الناديين في رأيي شكرينيار يستحق أن يُدفع فيه 100 مليون يورو".

ويعد اللاعب الدولي الصربي شكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، والبالغ من العمر 24 عامًا جذب الأنظار إليه بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي مع الفريق الإيطالي العريق.

ولا يزال شكرينيار يُقدم اداء رائع مع المدرب أنطونيو كونتي في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، هذا الموسم وهذا قد يصعب رحيل اللاعب الدولي الصربي خلال الفترة القادمة لأنه أحد أبرز اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي وفكرة التخلى عنه ستكون صعبة للغاية.