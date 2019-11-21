رياضة | رمضان صبحي موهبة مصرية لمعت فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي موهبة مصرية لمعت فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رمضان صبحي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر ومؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بشكل مميز وهو أحد لاعبي المنتخب المصري وقائد الفريق، وساهم فى صعود المنتخب الأولمبي بقوة للصعود للمباراة النهائية وتجقيق حلم الجيل وهو الوصول لطوكيو.

وإقترب رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي من التتويج بجائزة أفضل لاعب فى البطولة بعدما قدم أداء مذهل جعل الجميع يتحدث عن أدائه الذى ظهر بقوة خلال مباريات المنتخب فى البطولة وحسمه العديد من المباريات بخلاف قيادته للاعبين بشكل جعل الجميع يثني عليه، بسبب حماسه الكبير فى تحقيق حلم الجماهير المصرية التى تساند المنتخب الأولمبي.

وشارك رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبي فى ال 4 مباريات التى لعبتها مصر فى البطولة الإفريقية بشكل كامل أمام كل من مالى وغانا والكاميرون بدور المجموعات ثم مواجهة جنوب إفريقيا بدور نصف النهائي، وإستطاع صبحي تسجيل هدفين خلال البطولة المقامة فى مصر كان أول أهدافه فى مرمى منتخب غانا وكان هدف هام لأنه كان التعادل فى الوقت الصعب من المباراة، ثم هدف حاسم فى ثلاثية الفراعنه فى مرمى جنوب إفريقيا، بعد أن إفتتح التسجيل لمصر من ضربة جزاء.

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ويعد رمضان صبحي هو اللاعب الوحيد فى ذلك السن الذى له خبرات كبيرة وطويلة مع منتخب مصر الأول، فشارك صبحي مع المنتخب الأول منذ قيادة هيكتور كوبر المدير الفنى الأرجنتيني السابق لمصر، وشارك معه فى بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 ثم المشاركة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما جعل اللاعب يتمتع بخبرات كبيرة رغم سنه الصغير.

ومنذ تصعيد صبحي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2015 وهو يشارك بصفه أساسيه وأحد النجوم الشباب مما جعله يلفت الأنظار بقوة وإحترف بالدورى الأقوي في العالم الإنجليزي عن طريق فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي ثم الرحيل لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزى ولكن بعد هبوط الفريق عاد اللاعب معار لصفوف الأهلي.

ويذكر أن رمضان صبحي شارك مع النادى الأهلى هذا الموسم فى 4 مباريات من بينهم ثلاث مباريات ببطولة الدوري سجل خلالهم ثلاث أهداف، ويعد أحد العتاصر الرئيسية فى تشكيل المدير الفنى السويسري رينى فايلر للنادي الأهلي.

وسيقود رمضان صبحي زملائه فى المنتخب الأولمبي أمام منتخب كوتديفوار الأولمبي فى المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.