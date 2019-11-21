شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يرحل عن ريـال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوناثان بارنيت، وكيل النجم الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريـال مدريد الإسباني، موعد رحيل اللاعب قائلا: «بيل لن يرحل عن ريـال مدريد في الشتاء المقبل، ولكنه سيرحل في الانتقالات الصيفية 2020»، وفقا لصحيفة «آس» الإسبانية.

ويعيش «بيل»، في حلقات متصلة من المشكلات والأزمات مع إدارة ناديه وجماهيره والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، منذ فترة ليست بالقليلة، ورجحت الكثير من التقارير رحيل اللاعب عن قلعة «سانتياجو برنابيو» في الفترة المقبلة، حسب «سكاي نيوز».

وربطت تقارير صحفية بين تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب فريق توتنهام الإنجليزي، وبين اقتراب رحيل جاريث بيل عن النادي الملكي.

وكان بيل هدفا لمورينيو منذ فترة طويلة، وطلب التعاقد معه حين كان مديرا فنيا لفريق «مانشستر يونايتد» قبل أن يرحل عن «الشياطين الحمر»، تاركا مهمة تدريب الفريق للنرويجي أولي جونار سولسكاير.

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وجاء قدوم مورينيو إلى توتنهام ليفتح الطريق أمام بيل للرحيل، من خلال العودة إلى ناديه القديم، الذي كان ريـال مدريد ضمه منه عام 2013 مقابل 101 مليون يورو.

وينوي مورينيو أن يضم بيل لقائمة فريقه في الصيف المقبل، خاصة في ظل معرفته التامة بقدرات اللاعب، رغم أنه لم يلعب معه حين كان البرتغالي مديراً فنيا لفريق ريـال مدريد، حيث تعاقد الملكي مع قائد منتخب ويلز، في نفس الصيف الذي رحل فيه مورينيو عن مدريد.

وكشف مورينيو صراحة في صيف 2018، رغبته في التعاقد مع جاريث بيل، وقال مرة في أحد المؤتمرات الصحفية: «لو كان بيل عند باب الخروج، من ريـال مدريد لقاتلت من أجله، وكنت انتظرته عند الجانب الآخر».

ويغيب بيل عن مباريات فريق ريـال مدريد منذ مباراة كلوب بروج الأولى في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك شارك اللاعب مؤخرا في مباراتين لمنتخب بلاده ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة «يورو 2020» أمام أذربيجان وهنجاريا وظهر بصورة جيدة.

وزاد الطين بلة احتفال اللاعب مع زملائه بالتأهل للنهائيات من خلال رفع علم ويلز وعليه 3 كلمات على الترتيب هي: ويلز والجولف ثم ريـال مدريد، وهو ترتيب اهتمامات جاريث بيل، لتزيد الفجوة بين اللاعب والجماهير الإسبانية.