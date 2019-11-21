عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح الأكثر خطورة على المرمى في الدوري الإنجليزي

الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قائمة أكثر نجوم الدوري الإنجليزي تسديدا على المرمى، خلال الموسم الحالى 2019 – 2020.



نشر الحساب الرسمى للدوري الإنجليزي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائمة بأكثر اللاعبين تسديدا على المرمى، خلال الموسم الحالى، والتى تصدرها محمد صلاح برصيد 40 تسديدة، بالتساوى مع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

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وجاء تامى إبراهام مهاجم فريق تشيلسى فى المركز الثالث، برصيد 38 تسديدة، ثم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بـ37 تسديدة، بالتساوى مع نيل ماوباى لاعب برايتون، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول، 9 أهداف هذا الموسم فى جميع المسابقات، بواقع 6 فى البريميرليج و 3 فى دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.