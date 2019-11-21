شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا برفقة رمضان صبحي للحديث عن معركة كوت ديفوار...

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جدة - عمرو شويل
سطر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى تاريخاً ناصع البياض فى سجل إنجازات الكرة المصرية للمرة الثانية بعدما قاد منتخب مصر الاوليمبي للتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد سبعة أعوام من الغياب، بعدما فاز على المنتخب الجنوب أفريقى بثلاثية دون رد فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، ليضرب موعداً مع منتخب كوت ديفوار فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الجمعة على استاد القاهرة.
وقاد شوقى غريب منتخب الشباب لتحقيق الإنجاز الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية، بحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الشباب بالأرجنتين نسخة 2001 لينضم لسلسلة المدربين الوطنين أصحاب الانجازات الخالدة فى تاريخ الكرة المصرية.
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