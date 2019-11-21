شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا برفقة رمضان صبحي للحديث عن معركة كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس برفقة رمضان صبحى قائد المنتخب للحديث عن مباراة كوت ديفوار فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد ليضمن التأهل رسمياً لأوليمبياد طوكيو 2020، أحرز أهداف منتخب مصر الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 84 و89.

سطر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى تاريخاً ناصع البياض فى سجل إنجازات الكرة المصرية للمرة الثانية بعدما قاد منتخب مصر الاوليمبي للتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد سبعة أعوام من الغياب، بعدما فاز على المنتخب الجنوب أفريقى بثلاثية دون رد فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، ليضرب موعداً مع منتخب كوت ديفوار فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الجمعة على استاد القاهرة.

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وقاد شوقى غريب منتخب الشباب لتحقيق الإنجاز الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية، بحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الشباب بالأرجنتين نسخة 2001 لينضم لسلسلة المدربين الوطنين أصحاب الانجازات الخالدة فى تاريخ الكرة المصرية.