شكرا لقرائتكم على معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم التونسي علي معلول لاعب الاهلي في تدريبات الفريق اليوم، الخميس، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده حيث شارك معلول مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز، ويسافر بعدها الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.