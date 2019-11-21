شكرا لقرائتكم على معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز، ويسافر بعدها الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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