شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر اتحادي لـ الخليج 365 : يحلمون اللي فيك يفكرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن من يتمنون التعاقد مع نجم الفريق الكروي الأول فهد المولد، من الصعب تحقيق ذلك، وأقول لهم: «يحلمون الي فيك يفكرون».

وأوضح المصدر ذاته أن عقد المولد مع العميد ينتهي في العام 2022، مبيناً أن الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، متمسكة بالمولد، ولن يتم التفريط فيه، وسيتم تهيئة كافة الإمكانات التي تكفل عودة اللاعب مجدداً لتمثيل الفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي وتحديداً في شهر رمضان القادم.

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وأضاف المصدر، أن المدرب تين كات يعرف المولد جيداً، وسيتم التنسيق مع اللاعب من قبل إدارة النادي على عمل برنامج تأهيلي خاص في أحد المراكز الأوروبية العالمية يسهم في عودة المولد للتدريبات بمقر النادي في شهر رجب القادم.

وطمأن المصدر ذاته الجماهير الاتحادية على أن المولد سيجد الدعم الكامل من قبل مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني للفريق الكروي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية في كتيبة النمور الاتحادية.

من جانب آخر، يضع المدرب تين كات اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الاتفاق يوم الأحد القادم الساعة (5:30) عصراً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيجري المدرب تين كات مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيلعب بها اللقاء، ويطمح المدرب الهولندي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.