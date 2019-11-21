شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: ثنائي الاسماعيلي في الاولمبي سيلحق بمعسكر النادي بالامارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى على لحاق الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق لاعبا المنتخب الاولمبى برحلة الدراويش للإمارات المقرر لها فجر السبت المقبل .

وقال المنياوى أن الثنائى سوف ينهى رحلته مع المنتخب الاولمبى مساء الجمعة بمواجهة كوت ديفوار فى النهائى الافريقى ثم يكون جاهزاً للحاق ببعثة الاسماعيلى فجر السبت لملاقاة الجزيرة الاماراتى .

حرص صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى على اجراء مكالمة هاتفية بالثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق نجوم المنتخب الاولمبى لإرسال تهنئة الجهاز الفنى بالكامل لهم عقب الصعود لأولمبياد طوكيو 2020

وأثنى المنياوى على أداء اللاعبين مع المنتخب الاولمبى مطالباً إياهم بضرورة استكمال التألق بحصد اللقب الافريقى .

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منتخب مصر كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، بثلاثية دون رد سجل منها عبد الرحمن مجدى هدفين ورمضان صبحى هدفاً .

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.