شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي يبدأ تدريباته الختامية استعدادا لمعركة كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويشهد المران مشاركة جميع لاعبيه بعد جلسات الإستشفاء الذى خضع لها اللاعبين أمس بعد معاناة معظمهم من الإجهاد ليتأكد مشاركة العناصر الأساسية فى مباراة الغد أمام كوت ديفوار حيث يفضل غريب الاستمرار بنفس العناصر الأساسية التى خاضت مباراة جنوب أفريقيا وهي محمد صبحي فى حراسة المرمى و أحمد أبو الفتوح و مصطفي بيكهام و أسامه جلال و محمد عبد السلام و كريم العراقي و أكرم توفيق و رمضان صبحي و عمار حمدي و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد.
ويشهد المران الختامي تخصيص فقرة من قبل الجهاز الفني للاعبين للتدريب على ضربات الترجيح تحسباً للجوء المباراة لها فى حالة إنتهاء الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي أو الإيجابي.
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