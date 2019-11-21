وزير الرياضة يكرم محمود سعد وعزب حجاج في يوم التسامح العالمي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدموالدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام بالاتحاد بمناسبة يوم التسامح العالمي في احتفالية نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.
جاء تكريم ثنائي الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن كوكبة من المكرمين من أسرة الرياضة والفن والإعلام.
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