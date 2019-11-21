قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام بالاتحاد بمناسبة يوم التسامح العالمي في احتفالية نظمها الاتحاد المصري للثقافة والدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام بالاتحاد بمناسبة يوم التسامح العالمي في احتفالية نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية جاء تكريم ثنائي الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن كوكبة من المكرمين من أسرة الرياضة والفن والإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يكرم محمود سعد وعزب حجاج في يوم التسامح العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.