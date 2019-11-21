رياضة | تعرف على حيلة يوفنتوس لخطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حيلة يوفنتوس لخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لعمل حيله جديده لمحاولة خطف نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوفنتوس يستهدف ضم راكيتيتش

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يستهدف ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

راكيتيتش يوافق على الانضمام إلى يوفنتوس

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راكيتيتش اختار الانضمام إلى نادي يوفنتوس في يناير القادم.

عقبة وحيده تقف أمام تعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس لن يوافق على رحيل إيفان راكيتيتش عن صفوف الفريق بمبلغ أقل من 35 مليون يورو وهو يعتبر مبلغ عالي على يوفنتوس في الشتاء لذلك يخطط النادي لضمه في انتقالات الصيف.

حيله من يوفنتوس لخطف راكيتيتش في الشتاء

وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يخطط لعمل حيله ليتمكن من خطف راكيتيتش في الشتاء القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي يوفنتوس ينوي إجراء صفقة تبادليه مع نادي برشلونة بحصولهم على الألماني إيمري تشان ومبلغ مالي مقابل الحصول على راكيتيتش ليتجنبوا دفع مبلغ 35 مليون يورو.

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وشارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.