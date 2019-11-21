رياضة | توتنهام يجعل مورينيو ثاني أعلي راتب مدرب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يجعل مورينيو ثاني أعلي راتب مدرب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي صباح الجمعة 20 نوفمبر مع البرتغالي جوزيه مورينيو ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

مورينيو يتولى المهمة خلفها لبوتشيتينو وسيتولى مورينيو مهمة تدريب نادي توتنهام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفري الذي تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج.

تفاصيل تعاقد توتنهام مع مورينيو

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي توتنهام تعاقد مع جوزيه مورينيو لمدة 3 مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي حتى 2022- 2023.

وكشفت الصحيفة أن مورينيو سيحصل على راتب ضخم جدا مع نادي توتنهام يصل إلى 15 مليون جنية إسترليني سنويا ويعتبر ضعف ما كان يتقاضاه بوتشيتينو.

Advertisements

مورينيو يصبح ثاني أعلى مدرب حصولا على راتب في العالم

وبهذا الراتب أصبح مورينيو ثاني أعلى مدرب كرة قدم حصولا على راتب في العالم بعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يتقاضى 20 مليون جنيه إسترليني سنويا.

مركز توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة نادي توتنهام القادمة

ويستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.