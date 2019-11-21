رياضة | عاجل.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في إصابة حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في إصابة حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل حمدي فتحي لاعب الاهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس، الى مطار القاهرة بعد إجراء جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أمس الأول الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي عن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي وي عبارة عن خياطة في غضروف الركبة الخارجي.

وأضاف طبيب النادي الأهلي في تصريحات صحفية: أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأشارالى إن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو عودة حمدي فتحي بصحبته إلى القاهرة اليوم الخميس ، بعد تأكيد الخبير الألماني مايلر أن اللاعب لا يحتاج إلى فترة علاج طبيعي في الأيام الأولى بعد الجراحة.