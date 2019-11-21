رياضة | عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام المقدم "بالون دور" المقدمة من مجملة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وكشفت الصورة المسربة عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وحسب الصورة المسربة فإن رونالدو سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعد أن تصدر جدول ترتيب المرشحين 578 نقطة.

ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

Advertisements

وحسب الصورة المنتشرة فإن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قد تواجد في المركز الخامس من قائمة المرشحين برصيد 507 نقطة متفوقا على باقي اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة.

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 17 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

يذكر أن محمد صلاح كان قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب نادي توتنهام الإنجليزي عقب الفوز على الفريق بهدفين مقابل لا شئ.

موعد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية

وسيتم تسليم جائزة الكرة الذهبية وإقامة مجلة فرانس فوتبول لحفل تسليم يوم 2 ديسمبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس بحضور نجوم العالم.