شكرا لقرائتكم إبراهيم أبو زيد ينتظم في تدريبات الاسماعيلي بعد التعافي من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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