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إبراهيم أبو زيد ينتظم في تدريبات الاسماعيلي بعد التعافي من الإصابة...

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جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الخميس ، ابراهيم ابو اليزيد مدافع الاسماعيلى فى تدريبات ناديه بعد التعافى من الاصابة ، وقرر ميودراج المدير الفنى للدراويش استبعاد اللاعب من رحلة الامارات المقرر لها فجر السبت المقبل لمواجهة الجزيرة الاماراتى.

 

وتعرض إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلى، للإصابة بشد خفيف فى الخلفية، والتى على إثرها لم يستطع استكمال مران فريقه الاثنين الماضى.

 

ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

 

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