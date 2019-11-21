شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يغادر الإثنين للدوحة للمشاركة في «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول يوم الإثنين القادم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (24)، التي ستنطلق الثلاثاء القادم حتى الأحد الثامن من شهر ديسمبر القادم.

وأعلن مدرب منتخبنا الوطني إيرفي رينارد قائمة اللاعبين الذين اختارهم 23 لاعبا وهم:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، ومحمد خبراني، وحسان تمبكتي، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وسلمان الفرج، وتركي العمار، ويحيى الشهري، وعبدالعزيز البيشي، ونواف العابد، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

يذكر بأن قرعة خليجي (24) وضعت الأخضر السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الكويت، والبحرين، وعمان، وسيخوض صقورنا الخضر أولى المباريات أمام منتخب الكويت يوم الأربعاء القادم الساعة (8:00) مساء، على أن يلعب ثاني مبارياته أمام البحرين يوم (السبت) 30 من شهر نوفمبر الجاري، ويختتم مباريات في دور المجموعات بمواجهة عمان يوم الإثنين الثاني من شهر ديسمبر القادم، وستقام جميع مباريات منتخبنا الوطني على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.