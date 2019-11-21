شكرا لقرائتكم خبر عن «سايتاما» يحتضن ختام تجهيزات الزعيم لـ«آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يبدأ الفريق الهلالي المرحلة الأخيرة من تحضيراته الفنية لمباراة أوراوا الياباني يوم الأحد القادم عند الساعة الـ1:00 ظهرا على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ سيختتم الزعيم تدريباته اليوم في طوكيو، على أن يجري تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب سايتاما. وكان المدرب رازفان ركز في الحصة التدريبية أمس على الجانبين الفني والتكتيكي، خلال المناورة التي أجراها، وحرص من خلالها على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية التي ينوي مباغتة خصمه بها. وحظي الثلاثي الهلالي غوميز وجوفينكو وكاريلو باهتمام كبير من قبل الجماهير اليابانية، وذلك بالتقاط الصور التذكارية معهم.

على صعيد آخر، تغادر «القوة الزرقاء» إلى اليابان اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة) بواقع رحلتين خلال اليومين، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمؤازرة وتشجيع ممثل الوطن في النهائي القاري.