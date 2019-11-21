شكرا لقرائتكم خبر عن الصويلح: المتهم هلالي و«الآسيوية» تحجب هويته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عبدالله الغزال (الأحساء)

لم تأتِ الأقدار كما شاء اللاعب السابق أحمد الصويلح الذي هجر معشوقته مبكرا لأسباب مختلفة، خاصة بعد خروجه من بيته الهلال «بفعل فاعل» كما يؤكد في حواره مع "الخليج 365"، مشيرا إلى أن مهمة الزعيم الحالية تمنعه من كشف هويته تقديرا للمرحلة الحالية.

الصويلح الذي تميز بحسه التهديفي ودخل قلوب الجماهير دون استئذان فقدته الملاعب قبل الأضواء كونه مشروع مهاجم لم يكتمل، عاد عبر منصة "الخليج 365" للبوح بأسرار مشواره مع المستديرة، وأسباب ابتعاده ورفضه الاحتراف الخارجي وعرضي النصر والاتحاد لأجل الزعيم، كما رشح الهلال ليكون بطلا لآسيا.

حديث الصويلح بما فيه من تشويق نستعرضه في ثنايا السطور التالية:• أين أحمد الصويلح؟

•• حالياً موظف في مدينة الرياض وأتنقل بينها وبين المنطقة الشرقية.

• ماهي آخر محطاتك الكروية؟

•• كان نادي هجر آخر محطاتي الكروية قبل خمسة مواسم تقريباً حيث أمضيت معهم ما يقارب 3 أشهر فقط.

• ماهو سبب مغادرتك أسوار نادي الهلال؟

•• للأسف كان بسبب وجود سوء فهم بيني وبين أحد الأشخاص (لا أريد ذكر اسمه في الوقت الحالي لقرب الفريق من لعب مباراة مهمة أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا)، ولدي تحفظ عليه تسبب في مغادرتي أسوار النادي، في الفتح وبعده الهلال، كان الجميع يقف معي ويساعدني وكنت هداف بطولة الخليج للناشئين ولقيت دعما من التمياط، والدعيع أكثر من دعمني.

• من استقطبك لنادي الهلال؟

•• مؤسس النادي المغفور له عبدالرحمن بن سعيد هو من جلبني للنادي حينها قادماً من نادي الفتح.

• لماذا فضلت الهلال؟

•• كان يوجد لدي حينها عدة عروض من أندية النصر والاتحاد والاتفاق لكني فضلت عرض الهلال على كافة العروض لحبي لنادي الهلال.

• ما الذي يميز الهلال عن غيره من الأندية؟

•• بكل تأكيد ما يميز الهلال عن غيره بيئته الصحية وجماهيره الوفية وأعضاء شرفه الداعمون وإنجازاته المستمرة، بالإضافة إلى تكاتف وحب اللاعبين لبعض، والدليل اللاعبون الأجانب عندما يغادرون النادي تجدهم قريبين منه وهذا الأمر لا يوجد في أي ناد آخر.

• هل تتوقع أن يظفر الهلال بلقب دوري أبطال آسيا؟

•• بإذن الله البطولة تكون من نصيب الهلال كونه قادرا ومهيأ لها ويملك حظوظا كبيرة في لقاء الإياب، وفي حال حققها هذا أمر طبيعي كون الهلال هو زعيم القارة الآسيوية.

• هل أنت متواصل مع لاعبي الفريق الهلالي في الوقت الحالي؟

•• أنا متواصل مع العديد من اللاعبين ومن أبرزهم عبدالله الزوري وأسامة هوساوي ولاعبون آخرون.

• كيف علاقتك مع أعضاء شرف الهلال؟

•• علاقتي مع أعضاء شرف الهلال جيدة جداً ولهم مواقف كثيرة معي ومع لاعبي الهلال الآخرين، لكن يبقى عضو الشرف الهلالي الأمير عبدالعزيز بن سعود (السامر) ونجله الأمير راشد لهما معزة خاصة عندي؛ كونهما وقفا معي ودعماني وسانداني في مواقف كثيرة، فلهما أفضال كثيرة وكبيرة لن أستطيع بصراحة أن أوفيهما حقهما.

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• ماهي علاقتك بسامي الجابر؟

•• الله يوفقه في حياته.

• ماهي المباراة التي لا تنساها؟

•• جميع المباريات التي لعبتها بشعار الهلال خالدة في ذاكرتي وتعني لي الكثير.

• هدف في ذاكرتك؟

•• جميع الأهداف التي سجلتها بشعار الهلال وكانت سببا في إسعاد جماهيره بكل تأكيد ستكون لحظات خالدة.

• ما الذي حدث وتم إلغاء فكرة احترافك خارجياً؟

•• كنت قريباً جداً من التوقيع لمصلحة فريق رد بول سالزبورغ النمساوي لكن حاجة الفريق الهلالي حرمتني الاحتراف خارجياً.

• ما سبب إنهاء مسيرة أحمد الصويلح كروياً؟

•• بصراحة سببها ظروف لم تكن فنية بل كانت خارج الملعب بسبب بعض التدخلات الخارجية لعدم إشراكي في بعض المباريات.

• بماذا تنصح اللاعبين الشباب؟

•• أنصحهم بتطبيق الاحترافية داخل وخارج الملعب والالتزام بالنوم والأكل والشرب وعدم السهر لأضراره الكثيرة على مسيرة اللاعبين.

• من أفضل اللاعبين الذي لعبت بجانبهم؟

•• محلياً محمد الشلهوب وياسر القحطاني ومحمد نور، وأجنبياً يعتبر طارق التايب وويلهامسون ورادوي من أفضل الأجانب.

• من أفضل المدربين الذين مروا عليك كلاعب؟

•• الروماني كوزمين والبرازيلي أوسكار.

• من أفضل لاعب سعودي في الفترة الحالية؟

•• سلمان الفرج.

• هل الإدارة الحالية متواصلة معك، وتوجه لك دعوات بالحضور في المناسبات؟

•• حالياً الإدارة غير متواصلة معي، لكنني أنا ابن النادي ولا أحتاج دعوات لحضور المباريات أو المناسبات فالهلال هو بيتي.