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الشحات يعتذر للجمهور عن التعادل أمام كينيا وجزر القمر ويعد بتحسن أداء المنتخب...

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جدة - عمرو شويل اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأول، للجماهير المصرية بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون، موضحا أن المنتخب واجه ظروفا صعبة قبل المباراتين.

قال الشحات فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسن الأداء مع تفهم اللاعبين فكر الجهاز الفنى واكتمال الصفوف بعد الغيابات الكبيرة التى واجهت الفريق، مؤكدا على قدرة منتخب مصر على التأهل لأمم افريقيا وتصدر المجموعة.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع كينيا 1-1 ببرج العرب، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر فى مورونى.

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