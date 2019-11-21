شكرا لقرائتكم الشحات يعتذر للجمهور عن التعادل أمام كينيا وجزر القمر ويعد بتحسن أداء المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال الشحات فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسن الأداء مع تفهم اللاعبين فكر الجهاز الفنى واكتمال الصفوف بعد الغيابات الكبيرة التى واجهت الفريق، مؤكدا على قدرة منتخب مصر على التأهل لأمم افريقيا وتصدر المجموعة.
يذكر أن منتخب مصر تعادل مع كينيا 1-1 ببرج العرب، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر فى مورونى.
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