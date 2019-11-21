شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش تدريباته استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الاربعاء عقب التعادل الايجابى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى أخر وديات الدراويش خلال فترة توقف الدوري.

ومن المقرر أن يعلن ميودراج قائمة فريقه التى تتوجه للإمارات فجر السبت المقبل لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية ، حيث تدخل معسكر مغلق عقب مران اليوم .

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.