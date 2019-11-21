سعد الشهري: أثق في قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي

كشف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أن المعسكرات السابقة لم تكن كافية لتجهيز الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2022، لكنه أبدى ثقته بامكانات الفريق، وأشار إلى أن المنتخب حقق فوائد عديدة من المشاركة الأخيرة في بطولة دبي الدولية.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: قدم ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم دعما كبيرا للمنتخب بتوفير معسكرات في أيام "فيفا"، ولكن المرحلة المقبلة هامة، لاسيما وأن الفترات السابقة لم تكن كافية، وكنا نعمل للمحافظة على جاهزية اللاعبين، علما بأن حارس المنتخب الأولمبي لم يشارك في الدوري، والعمل في المعسكر كان إيجابي عملنا على تجهيز اللاعبين للتجمع المقبل والأخير.

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وحول النتائج السلبية التي حققها المنتخب في بطولة دبي الودية، ذكر: بالنسبة للمباريات الودية نركز على تحقيق أهداف محددة، أنا متفائل بشكل كبير، لأن ما قدمه اللاعبين فنيا منحنا انطباعا جيدا، ولدينا معسكر قادم من 15 ديسمبر المقبل وسنخوض 4 مباريات ودية قبل بطولة كأس آسيا.

وذكر الشهري أن سعود عبدالحميد يعد اللاعب الوحيد في صفوف المنتخب الأولمبي الذي شارك في أكثر من 1000 دقيقة خلال منافسات الدوري، فيما يمتلك بقية اللاعبين معدلا ضعيفا، ولفت إلى أنه قائمته تضم عدد من اللاعبين المتواجدين في المنتخب الأول، وتوقع أن يشكلوا الإضافة بعد انضمامهم.

وأشار إلى أنه لن يجدد تعاقده مع المنتخبات بعد انتهاء عقده مع الفريق الأولمبي، وكشف أنه سيتوجه للعمل في أحد الأندية.