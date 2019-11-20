رياضة | الحفيظ وعاشور يشاركان في ندوة"دور الرياضة في بناء الشخصية" بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحفيظ وعاشور يشاركان في ندوة"دور الرياضة في بناء الشخصية" بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحسام عاشور كابتن النادي الأهلي في ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان "دور الرياضة في بناء الشخصية"، في حضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائبة الدكتور حسام الرفاعي، وأسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



عبر عبد الحفيظ وعاشور عن سعادتهم بالتواجد بين طلاب جامعة حلوان، حيث اكد مدير الكرة بالأهلي اعتزازه بأنه أحد أبناء جامعة حلوان، مشيرا إلى أنه يتوجب علي كل شخص أن يضع هدفًا لنفسه ويسعي لتحقيقه، وأن الرياضة تساهم في تقدم وتكوين شخصية الانسان.



ووجه عاشور الشكر لقيادات الجامعة لدعوته لحضور الندوة، مؤكدًا على أن التحلي بالصبر والعزيمة أحدي أسباب النجاح، وان كل شاب يمتلك في بداية حياته كل مقاومات النجاح لكن يجب عليه السعي للوصول إليه.