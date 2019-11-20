رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا| آخر تحضيرات الهلال لمواجهة أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا| آخر تحضيرات الهلال لمواجهة أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأجرى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مرانه الثالث في طوكيو، بالتركيز على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يجري الهلال مراناً مغلقاً، غدا الخميس، استعدادا للنهائي الآسيوي.

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كما قرر لوشيسكو عقد مؤتمر صحفي، غدا، للحديث عن نهائي الحلم أمام أوراوا.

وخطف الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.