رياضة | مران الزمالك اليوم.. تدريبات تأهيلية لحازم وبن شرقي وغياب إسلام جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك اليوم.. تدريبات تأهيلية لحازم وبن شرقي وغياب إسلام جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة حرس الحدود الودية والتي فاز بها الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص المدرب على الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الشديد خلال مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري، حيث طالبهم بحسم هذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط، قبل لقاء مازيمبي الهام في بطولة دوري أبطال أفريقيا.