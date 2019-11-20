رياضة | قرعة نارية تنتظر رفقاء رونالدو.. بعد إعلان "يويفا" عن تصنيفات المنتخبات المتأهلة ليورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة نارية تنتظر رفقاء رونالدو.. بعد إعلان "يويفا" عن تصنيفات المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"، والذي يتم بمقتضاه إجراء قرعة البطولة وتحديد المجموعات.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التصنيفات الأربعة للمنتخبات الاوروبة المتأهلة إلى بطولة "يورو 2020"، والذي ينتظر مهمة صعبة لحامل لقب النسخة الماضية المنتخب البرتغالي.

ويعتمد نظام قرعة كأس الأمم الأوروبية، على توجيه القرعة لعدم وقوع منتخبي أوكرانيا وروسيا سويًا في مجموعة واحدة نظرًا للمشاكل السياسية الكثيرة بينهما، حيث يتم وضع بعض المعايير لتصنيف المنتخبات وهي:

- ترتيب الفريق في تصفيات البطولة.

- عدد النقاط التي حصل عليها الفريق في التصفيات.

- فارق الأهداف في التصفيات.

- الأهداف المسجلة في التصفيات.

- الأهداف المسجلة خارج الأرض في التصفيات.

- عدد الانتصارات في التصفيات.

- عدد الانتصارات خارج الأرض في التصفيات.

- اللعب النظيف في التصفيات.

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- ترتيب الفريق في كأس الأمم الأوروبية.

ويرصد لكم الخليج 365 الرياضي تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2020 بعدما أعلنها الاتحاد الأوروبي كالتالي:

التصنيف الأول

بلجيكا - إيطاليا - إنجلترا - ألمانيا - إسبانيا - أوكرانيا.

التصنيف الثاني

فرنسا - بولندا - سويسرا - كرواتيا - هولندا - روسيا.

التصنيف الثالث

البرتغال - تركيا - الدنمارك - النمسا - السويد - التشيك.

التصنيف الرابع

ويلز - فنلندا - المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الذي يقام في مارس.

والجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب النسخة الماضية من يورو 2020، بالفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، بهدف نظيف.