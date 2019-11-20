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رياضة | عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام

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1- 34 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- 26 نقطة

4- مانشستر سيتي 25 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

6- أرسنال 17 نقطة

7- مانشستر يونايتد 16 نقطة

8- ولفرهامبتون 16 نقطة

9- بورنموث 16 نقطة

10- بيرنلي 15 نقطة

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11- برايتون 15 نقطة

12- مريستال بالاس 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

14- توتنهام 14 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- وست هام يونايتد 13 نقطة

17- أستون فيلا 11 نقطة

18- واتفورد 8 نقاط

19- سوثامبتون 8 نقاط

20- نورويتش سيتي 7 نقاط

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